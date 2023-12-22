Малышева объяснила, чем полезна чечевица Малышева назвала блюда с чечевицей полезными для профилактики рака

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Салат из чечевицы с овощами

Употребление чечевицы положительно влияет на здоровье, способствуя профилактике развития онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием неперевариваемых пищевых волокон в составе. Кроме того, чечевица несет пользу и для костей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что в состав чечевицы входит большое количество кремния. Вещество необходимо для укрепления костной ткани. По словам врача, при недостатке кремния в организме кости становятся более ломкими, что повышает риск перелома. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что чечевица — чемпион по содержанию неперевариваемых пищевых волокон, необходимых для вывода вредных веществ из организма и профилактики рака. Наконец, чечевица полезна для кишечной микробиоты.

Благодаря чечевице человек худеет, так как «плохие» микробы, которые заставляют нас есть сладкое, не работают, — уточнил Продеус.

Малышева ранее рассказала, какими полезными свойствами обладает корица. По ее словам, специя содержит в себе большое количество антиоксидантов, защищающих организм от негативного влияния свободных радикалов. Таким образом, корица полезна для профилактики рака и болезней сердечно-сосудистой системы.