Малышева рассказала, чем полезна корица Малышева заявила о пользе корицы для профилактики рака

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Корица — одна из наиболее популярных новогодних специй, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, употребление корицы положительно влияет на состояние здоровья человека, так как она содержит в себе антиоксиданты. Она напомнила, что эти вещества способствуют защите организма от свободных радикалов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил, что корица — это очищенная кора коричного дерева, свернутая в трубочки. Она бывает двух типов — Cinnamomum verum и Cinnamomum aromaticum. Наиболее полезной для здоровья считается первый вид корицы, так как он содержит в себе больше активных веществ. Речь идет, в частности, о флавоноидах, способствующих профилактике онкологических заболеваний. Кроме того, корица помогает снизить уровень холестерина в организме, что полезно для сердца и сосудов. Наконец, антиоксиданты, содержащиеся в этой специи, помогают сохранить зрение.

Когда пахнет корицей — пахнет здоровьем. Она защищает зрение, защищает сердце, защищает вас от рака и не имеет побочных эффектов, — рассказала Малышева.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала чай с гвоздикой, корицей и душистым черным перцем самым полезным зимним напитком. По ее словам, укрепить иммунную систему помогают также травяные чаи с мятой.