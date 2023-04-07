Малышева назвала самые распространенные ошибки в туалете Врач Малышева: оставление крышки унитаза открытой является распространенной ошибкой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Елена Малышева

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали пять наиболее распространенных ошибок, которые люди совершают при посещении туалета. В числе таковых были названы, в частности, оставление крышки унитаза открытой и отказ мыть руки после посещения уборной. Об этом медики рассказали в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, открытая крышка унитаза — одна из самых частых ошибок, которые допускают граждане. Она отметила, что после того как человек сходил в туалет, ему следует закрыть крышку и только после этого спустить воду. Если слив сработает при открытой крышке, бактерии могут разлететься по помещению и попасть в дыхательные пути.

Также медики подчеркнули, что после после посещения туалета необходимо вымыть руки, а во время похода в уборную не нужно брать с собой газету или телефон. В этом случае время пребывания в помещении увеличивается, что может привести к развитию геморроя.

Кроме того, врачи рассказали, что на унитазе не следует сидеть с прямой спиной, поскольку такая поза ведет к затрудненной дефекации. При посещении туалета рекомендуется ставить ноги на подставку, поскольку именно эта позиция помогает как можно скорее и правильнее опорожнить кишечник.

После совершения акта дефекации следует посмотреть в унитаз. По словам медиков, любые изменения в стуле могут говорить о проблемах с ЖКТ.

Ранее Елена Малышева рассказала, что спастись от клещевого энцефалита помогут только вакцина и простые правила безопасности. По ее словам, чтобы не столкнуться с зараженным насекомым, следует держаться подальше от леса и густой травы в мае. Наибольшую осторожность следует проявить жителям Сибири и европейской части России.

Также Малышева объяснила, что шум или свист в ушах может быть симптомом новообразования в голове. По ее словам, при опухоли, которая располагается на слуховом нерве, создается иллюзия звона.