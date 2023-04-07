Малышева объяснила, как не умереть от укуса клеща Малышева: спасти человека от клещевого энцефалита может только вакцина

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Елена Малышева

Спастись от клещевого энцефалита помогут только вакцина и простые правила безопасности, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, чтобы не столкнуться с зараженным насекомым, следует держаться подальше от леса и густой травы в мае. Наибольшую осторожность следует проявить жителям Сибири и европейской части России.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что лекарства от клещевого энцефалита до сих пор нет, зато есть профилактика в виде вакцины, которую следует сделать за месяц до начала активности клещей.

Нет лекарства от клещевого энцефалита. Есть только вакцина. Она позволяет не заболеть тяжело и не умереть, — сказал врач.

Малышева подчеркнула, что вычислить клещевой энцефалит сложно, так как болезнь развивается медленно. Она начинается с симптомов ОРВИ, затем идет поражение мозга, которое может привести к тяжелым осложнениям и смерти.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну-лето — май, июнь, июль. Он подчеркнул, что не все клещи переносят инфекцию, но после каждого отдыха в лесу необходимо себя осмотреть.