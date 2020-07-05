Малоимущие семьи могут освободить от платы за ясли и детсад

https://static.news.ru/photo/a06944a8-bf49-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ и Госдума получили предложение об освобождении от родительской платы за ясли и детский сад семей с низким доходом. Автором инициативы стала председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

По её словам, предлагаются послабления для семей, чем ежемесячный доход на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов, сообщает RT.

Установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции, — говорится в обращении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инициатива, предполагающая назначить ежемесячное пособие тем семьям, которые откажутся водить ребёнка в детский сад, не поможет решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Так считает зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.