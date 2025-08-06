Малиновые шары в саду — высаживаем японскую спирею и наслаждаемся

Спирея японская — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Ее яркие малиновые соцветия украшают участок с июня по август, не требуя при этом полива и особого внимания. Этот компактный кустарник прекрасно чувствует себя в любых условиях, делая его отличным решением даже для начинающих садоводов.

Преимущества спиреи:

засухоустойчивость — не требует полива даже в жару;

морозостойкость — выдерживает до −30 °C;

длительное цветение — до трех месяцев;

декоративные листья — золотистые сорта красивы весь сезон;

неприхотливость — растет на любых почвах.

Советы по уходу:

Лучше всего растет в солнечных местах. Обрезку проводите ранней весной. Раз в три-четыре года можно омолодить куст радикальной обрезкой. Не требует подкормок и специального ухода. Отлично переносит городские условия.

