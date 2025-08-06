Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Малиновые шары в саду — высаживаем японскую спирею и наслаждаемся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спирея японская — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Ее яркие малиновые соцветия украшают участок с июня по август, не требуя при этом полива и особого внимания. Этот компактный кустарник прекрасно чувствует себя в любых условиях, делая его отличным решением даже для начинающих садоводов.

Преимущества спиреи:

  • засухоустойчивость — не требует полива даже в жару;
  • морозостойкость — выдерживает до −30 °C;
  • длительное цветение — до трех месяцев;
  • декоративные листья — золотистые сорта красивы весь сезон;
  • неприхотливость — растет на любых почвах.

Советы по уходу:

  1. Лучше всего растет в солнечных местах.
  2. Обрезку проводите ранней весной.
  3. Раз в три-четыре года можно омолодить куст радикальной обрезкой.
  4. Не требует подкормок и специального ухода.
  5. Отлично переносит городские условия.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

