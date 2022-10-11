Макаревич объяснил, почему подал в суд на Минюст России Макаревич: не считаю себя никаким иностранным агентом

Фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com

Рок-музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с NEWS.ru прокомментировал свое решение подать иск против Минюста России о внесении его в список физлиц-иноагентов. Он отметил, что не считает себя никаким иноагентом. Музыкант добавил, что хочет оспорить этот статус, так как ему «просто противно».

Не считаю себя никаким иностранным агентом, — сказал Макаревич.

Ранее Макаревич, юморист Михаил Шац (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и политолог Валерий Соловей (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) подали иски в суд против Минюста РФ. Интересы троих истцов представляет адвокат Александр Передрук. Юрист в разговоре с NEWS.ru отметил, что у его подзащитных высокие шансы оспорить статусы иноагентов.

Да, иски поданы. На мой взгляд требования истцов являются обоснованными, а включение их в реестры — незаконным, — сказал Передрук.

2 сентября министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив туда музыканта Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, политолога Федора Крашенинникова, предпринимателя Бориса Зимина и экс-главу ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Ивана Жданова.

Кроме того, ведомство добавило в список СМИ-иноагентов шесть человек и одну организацию, включая Шаца и политика Юлию Галямину (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).