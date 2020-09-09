Мail.ru Group открыла платформу «Пульс» для начинающих блогеров

https://static.news.ru/photo/118a02ca-f33f-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Рекомендательная система «Пульс» от Mail.ru Group открыла платформу для блогеров и начинающих авторов, которые смогут размещать на ней свои материалы и зарабатывать на рекламе.

Как отмечается, благодаря алгоритмам машинного обучения система подберёт подходящую аудиторию читателей. В настоящее время пользователи могут добавлять фото- и видеоматериалы. В ближайшее время на платформе появятся ссылки на внешние площадки.

По словам директора рекомендательных систем Mail.ru Group Сергея Шалаева, на данный момент платформа находится в бета-тесте, доступ к ней открыт через менеджеров. Он пояснил, что за каждую публикацию Пульс будет платить создателям контента процент от дохода с любой рекламы, размещенной на странице материала. Количество показов статей будет завесить от того, насколько публикации заинтересуют пользователей, пишет AdIndex со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

Ранее NEWS.ru о запуске платформы для монетизации в сообществах объявила «ВКонтакте». Разработка получила название VK Donut, она позволит авторам заработать на своём контенте. Как отметили в соцсети, платформа подойдёт любому сообществу независимо от тематики и количества участников. Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта (от 50 до 2000 руб.), а авторы взамен могу предлагать пользователям доступ к эксклюзивным записям и статьям, возможность оставлять комментарии или другие бонусы.