Лётный профсоюз объяснил, почему подорожают билеты

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов подсчитал для NEWS.ru, сколько «Аэрофлот» потратит на ПЦР-тестирование пилотов. Он заявил, что это скажется и на цене билетов.

Дельдюжов сообщил, что проводников с пилотами и членами экипажа примерно 10 тысяч. Учитывая требование тестироваться каждые три дня, это 100 тысяч ПЦР в месяц. Если ориентироваться на стоимость ПЦР-теста в Шереметьево, получается 250 миллионов в месяц.

Если это в течение года — 3 млрд рублей. Это безумная нагрузка на компанию, естественно, она её будет перекладывать на пассажиров, значит, стоимость билетов устремится в космос, — отметил Дельдюжов.

Он добавил, что это первый минимальный расчёт, реальные цифры будут больше. Такое тестирование — не выход из ситуации.

Ранее глава ШПЛС объяснил просьбу пилотов ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. Кроме того, что это сделает возможными для пилотов международные перелёты без сдачи тестов, наличие иностранных препаратов подстегнёт прививаться всех россиян.