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Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

14:17, 09 августа 2021
Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму Лев Шлосберг Фото: levshlosberg/instagram.com
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Московский городской суд отменил регистрацию на выборах в Государственную думу члена федерального комитета партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что суд не допустил к участию в процессе представителя «Яблока» как заинтересованного лица.

Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым, — подчеркнул политик.

Его представители намерены обжаловать вердикт в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Решение ещё не вступило в законную силу, и Шлосберг намерен продолжить избирательную кампанию.

Шлосберга уже снимали с выборов в псковский парламент. Тогда комиссия решила, что он связан с Фондом борьбы с коррупцией, который власти признали иноагентом и экстремистской организацией. Такой вывод там сделали на основании участия политика в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Мероприятия проводили штабы Навального, которые также признали экстремистской организацией. Однако позднее его восстановили на выборах, так как на тот момент решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.

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