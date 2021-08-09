Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Московский городской суд отменил регистрацию на выборах в Государственную думу члена федерального комитета партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что суд не допустил к участию в процессе представителя «Яблока» как заинтересованного лица.

Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым, — подчеркнул политик.

Его представители намерены обжаловать вердикт в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Решение ещё не вступило в законную силу, и Шлосберг намерен продолжить избирательную кампанию.

Шлосберга уже снимали с выборов в псковский парламент. Тогда комиссия решила, что он связан с Фондом борьбы с коррупцией, который власти признали иноагентом и экстремистской организацией. Такой вывод там сделали на основании участия политика в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Мероприятия проводили штабы Навального, которые также признали экстремистской организацией. Однако позднее его восстановили на выборах, так как на тот момент решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.