Псковский избирком снял с выборов кандидатов от «Яблока»

Депутат Псковского областного собрания из фракции «Яблоко» Лев Шлoсберг и его коллега по партии Николай Кyзьмин исключены из списка кандидатов в депутаты облсoбрания. Об этом сообщил региональный избирком в соцсети «ВКонтакте».

В результате проведённой проверки достоверности сведений о кандидатах, включённых в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность, — говорится в сообщении на странице избиркома.

В то же время, как написал в своём блоге Шлoсберг, окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Хoвринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.