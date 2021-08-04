Льва Шлосберга восстановили на выборах

Избирком Псковской области восстановил на выборах в местное собрание лидера регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга, которому ранее отказывали в регистрации из-за связей с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией). Об этом говорится в сообщении псковского «Яблока» в Telegram.

Кроме того, на выборах восстановили члена партии Николая Кузьмина. Областной избирком обратил внимание, что постановление суда о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в законную силу.

Изначально политиков сняли с выборов, объяснив это их связью с экстремистской организацией. Такой вывод комиссия сделала на основании участия Шлосберга и Кузьмина в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Мероприятия проводили штабы Навального, которые также признали экстремистской организацией.

В то же время окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Хoвринскому) сразу зарегистрировала Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы.