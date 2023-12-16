Лушникова назвала «жирные» продукты, от которых нельзя потолстеть Диетолог Лушникова: полезных жиров больше всего содержится в оливковом масле

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Больше всего полезных жиров содержится в нерафинированных маслах — оливковом и конопляном, рассказала NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. Эксперт отметила, что от данных продуктов нельзя потолстеть, кроме того, они лучше подходят для заправки салатов.

Добавьте полезные жиры. От них невозможно потолстеть. Используйте для заправки салатов и других блюд качественные нерафинированные растительные масла, например, оливковое или конопляное; ешьте орехи и семена (лучше не жареные, а сырые или слегка подсушенные); добавляйте в блюда авокадо, — добавила Лушникова.

Накануне собеседница подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем. По ее словам, что данные продукты богаты кальцием, цинком, йодом, селеном и железом. По ее словам, рыбу допускается есть дважды в неделю.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.