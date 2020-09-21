«Годы тренировок»: сын Никаса Сафронова раскрыл секреты обольщения женщин

https://static.news.ru/photo/08e703a6-fbf6-11ea-ae54-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, в разговоре с NEWS.ru рассказал, как стать успешным у женщин. В первую очередь музыкант посоветовал мужчинам, которые переживают о своей внешности, избавиться от внутренних зажимов. Для этого следует понять, что, как бы человек не выглядел, он всегда будет кому-то не нравиться.

Я сталкивался с людьми, которым я не нравился, даже тогда, когда выглядел форматно и не имел лишнего веса. Некоторые, к примеру, называли меня представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Невозможно угодить всем. Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придёшься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека, — заявил Затравкин в разговоре с NEWS.ru.

Чтобы обольстить женщину, нужно относиться к ней с уважением — многие мужчины сегодня этим пренебрегают, отметил пианист. Кроме того, зачастую между представителями сильного и слабого пола нарушается субординация. Происходит это из-за того, что мужчины относятся к девушкам слишком просто — как к своим друзьям — хоть и хотят завести с ними отношения. Такое поведение отталкивает представительниц прекрасного пола, пояснил пианист.

Привлечь внимание женщин поможет осознание того, что не все из них выдвигают очень завышенные требования к мужчинам, отмечает Затравкин.

Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход. Многие мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами и потом страдают от страха завести с ними разговор, — пояснил Затравкин.

Пианист пояснил, что любая женщина в конечном итоге хочет быть счастливой и иметь надёжного, заботливого и любящего мужчину. Любой представитель сильного пола может «подарить» девушке такое отношение — не важно, какие у него есть недостатки во внешности.

Всё остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят, — заявил в разговоре с NEWS.ru пианист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Лука Затравкин сломал в турецком отеле во время отдыха детский бассейн и оказался «в заложниках». Кроме того, в результате собственных действий мужчина получил ряд повреждений.