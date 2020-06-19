Врач рассказала, как спасали бывшего губернатора Игнатьева

https://static.news.ru/photo/37286788-b1b8-11ea-a9e0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом рассказала заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

По её словам, чиновник, почти десять лет руководивший республикой, обращался за медицинской помощью много раз только в 2019 году. В феврале 2020 года он лёг на лечение в Санкт-Петербурге «в тяжёлом состоянии», а последний раз Игнатьев попал в центр в мае, сообщает ТАСС.

После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжёлая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов, — пояснила врач.

Она добавила, что свою роль сыграла двусторонняя пневмония.

Ради спасения жизни пациента применялись лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи, — отметила Конашкова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Игнатьев, который в конце мая оспорил в суде президентское решение об отстранении его от должности, умер 18 июня на 59-м году жизни. Бывшего главу Чувашии доставили в Санкт-Петербург в тяжёлом состоянии.