ЛОР-врач рассказал, какие болезни проявляются шумом в ушах ЛОР-врач Мусаев: шум в ушах является симптомом гипертонии, ЧМТ или атеросклероза

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Шум в ушах является симптомом ряда заболеваний: акустической травмы, гипертонии, шейного остеохондроза позвоночного столба, черепно-мозговой травмы, доброкачественных новообразований или проблем с сосудами, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Врач подчеркнул, что подобное состояние также сигнализирует об осложнениях на фоне приема некоторых препаратов.

По его словам, шум в ушах иногда сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой и повышением температуры. Медик отметил, что с этим явлением периодически сталкиваются 25% граждан старше 60 лет и 35% граждан после 70 лет.

Шум в ушах является симптомом акустической травмы, гипертонии, шейного остеохондроза позвоночного столба, ЧМТ, доброкачественных новообразований, проблем с сосудами, осложнений на фоне лекарственной терапии и патологических процессов в ухе: отосклероза, евстахиита или болезни Меньера, — рассказал Мусаев.

Ранее врач-отоларинголог Иляна Гончарова заявила, что избавиться от храпа можно, воздействуя на причину «громкой» проблемы. Если причина в области носа, может помочь хирургическая операция по устранению его деформаций или искривления носовой перегородки, а если дело в ротоглотке, вылечить храп можно с помощью удаления небных миндалин или увулопалатопластики — пластики мягкого неба с укорочением небного язычка, пояснила она.