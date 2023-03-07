Лор-врач назвала главные причины и последствия «надоедливого» храпа Лор-врач Гончарова: главными причинами храпа являются искривленная носовая перегородка или ожирение

Фото: shutterstock

Главными причинами «надоедливого» храпа являются травмы носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит, провисание мягкого неба, увеличенные миндалины или ожирение, рассказала NEWS.ru лор-врач Иляна Гончарова. Эксперт подчеркнула, что последствием данного нарушения может стать гипоксия (кислородное голодание).

В результате недополученного кислорода мозг испытывает гипоксию, что приводит к недосыпу, рассеянности внимания днем и состоянию хронической усталости. Главными причинами храпа являются: травма носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит аллергической или не аллергической природы, провисание язычка мягкого неба (обычно возникает с возрастом), или увеличенные миндалины. Кроме того, храп провоцируется увеличенной щитовидной железой и ожирением, — отметила медик.

Ранее отоларинголог Алина Титкова заявила NEWS.ru, что примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.