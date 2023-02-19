Названы злокачественные причины носового кровотечения Лор Титкова: причиной кровотечения из носа может быть саркома

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Примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки, рассказала NEWS.ru отоларинголог Алина Титкова. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.

В домашних условиях остановить незначительное кровотечение несложно. Самый эффективный способ — ввести ватный шарик или марлевую турунду в полость носа и крепко придавить пальцем крыло носа. Делать это следует в сидячем положении без запрокидывания головы назад. Также можно приложить к носу что-то холодное, — пояснила специалист.

Если кровотечения повторяются, необходимо обратиться к отоларингологу и смежным специалистам: терапевту, кардиологу — они установят причину и назначат терапию. Например, когда носовое кровотечение вызвано повреждением сосуда, эффективным лечением может стать электрокоагуляция, которая проводится в условиях стационара.

В тяжелых случаях, когда не удается купировать кровотечение и объем превышает 200 мл, это представляет угрозу жизни человека, — предупредила врач.

По ее словам, такая ситуация возможна, если у пациента повышенное давление. В этом случае без соответствующей терапии носовое кровотечение не купируется.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев развеял миф об опасности прокола носа при гайморите. Бытующее мнение о том, что если пациенту один раз сделали пункцию, ее будут делать пожизненно, неверно, пояснил он. Врач прибегает к такой процедуре, когда не остается другого выбора, а опорожнить гнойник необходимо как можно быстрее. В ряде случаев требуется ее повторение. Однако к повторным проколам приводит не сама пункция как таковая, а протекание заболевания.