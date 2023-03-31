Лор рассказал, как россиянка чуть не умерла из-за невылеченного насморка Врач Брандман рассказал о пациентке, которая чуть не умерла из-за невылеченного насморка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка с сильным отеком лица чуть не умерла из-за невылеченного насморка, который стал причиной острого гнойного воспаления подкожной клетчатки, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Евгений Брандман. По словам врача, у пациентки сформировались флегмоны глазниц и лица, что могло привести к тяжелейшим последствиям вплоть до смертельного исхода. Медикам удалось ее спасти, сейчас она чувствует себя хорошо.

В больницу поступила 66-летняя пациентка с отеком лица, он был настолько сильный, что женщина не могла открыть глаза. Врачи выявили у нее флегмону лица. <...> Причиной такого состояния стал невылеченный насморк. Из-за того, что гной заполнил пазухи и окологлазничные области, у пациентки сформировались флегмоны глазниц. <...> Большое скопление гноя могло привести к потере зрения, сепсису, тромбозу, а потом и к смерти, — сказал Брандман.

Пенсионерке оперативно дренировали гнойные массы, а затем наложили косметические швы, после которых на лице не останется следов, отметил врач.

Далее при помощи эндоскопа вскрыли и удалили содержимое верхнечелюстной пазухи — именно оттуда пошло воспаление. Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана, — сообщил он.

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