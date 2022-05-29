Логопед назвала возраст, до которого ваш ребенок должен начать говорить Логопед Коноваленко рассказала, что делать, если ваш ребенок не заговорил до двух лет

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О том, что речевой дефект это не болезнь, а также в каком возрасте у вашего ребенка должны развиться речевые функции, в разговоре с NEWS.ru рассказала логопед и эксперт в семейной психологии Светлана Коноваленко. Также эксперт объяснила, что считается нормой для ребенка в два года и что делать, если ваш ребенок не заговорил к этому возрасту.

Дело в том, что это не болезнь, в общем-то это речевой дефект, который корректируется. В принципе, если ваш ребенок не разговаривает в полтора года, это не значит, что надо сразу паниковать и бить в набат. Речь у ребенка должна появиться от полутора до двух лет. Как правило, к этому времени у ребенка должна сформироваться хотя бы и примитивная, но фраза, реже к двум годам дети могут произносить некоторые слова с уже довольно неплохим произношением. То есть если к двум годам ваш ребенок не заговорил, то сразу же отправляйтесь к специалисту, — заявила Коноваленко.

Также эксперт объяснила, каким образом родители могут продолжать заниматься с ребенком, находясь в домашних условиях.

Есть масса всяких интересных вещей, таких как чтение книг, желательно сопровожденных интересными картинками, ведь для ребенка все должно обретать форму игры. Можно использовать говорящие игрушки и различные звукоподражания, также обязательно нужно делать артикуляционную гимнастику. Отдельно хочу отметить, что все эти упражнения надо делать на регулярной основе, иначе о каком-то положительном эффекте говорить будет сложно, — отметила Коноваленко.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, как действовать взрослому при агрессивном поведении со стороны чужого ребенка. Подобный эпизод произошел в одном из детских садов Чувашии, где мальчик наносил воспитательнице удары руками и ногами, а женщина просто сидела и никак не отвечала. В таких случаях психолог посоветовала взять ребенка за руки и понять причины такого поведения.