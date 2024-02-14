Логопед назвала опасные причины отсутствия речи у детей Логопед Абузарова: отсутствие речи у ребенка может говорить об олигофрении

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Долгое отсутствие речи у ребенка может оказаться признаком серьезных заболеваний, в частности, умственной отсталости, или олигофрении, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» логопед Наталья Абузарова. По ее словам, также молчание ребенка может говорить о наличии синдрома Дауна.

Как пояснила специалист, олигофрения — это стойкое необратимое поражение коры головного мозга, которое происходит во внутриутробном периоде в первом триместре беременности, когда у ребенка формируется центральная нервная система.

Чем тяжелее степень умственной отсталости, тем ниже уровень развития речи, или она полностью отсутствует. <...> Это наблюдается при синдроме Дауна — даже в период новорожденности такие малыши не гулят. Так что уже на этом этапе можно заподозрить возможные проблемы со здоровьем, — отметила эксперт.

Молчание ребенка также может зависеть от социальных факторов, продолжила врач. Одной из причин отсутствия речи логопед назвала педагогическую запущенность из-за социального окружения, когда ребенок предоставлен сам себе, а родители не принимают никакого участия в его воспитании и развитии.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что скованность и застенчивость в детском возрасте появляются из-за заниженной самооценки, боязни сделать ошибку и неуверенности в себе. По словам специалиста, в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все получается и за это он может понести наказание от родителей.