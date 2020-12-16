Литвинович рассказала о состоянии Фургала в СИЗО

https://static.news.ru/photo/65e08ac8-4039-11eb-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, подстригся и выглядит помолодевшим, однако жалуется на скуку, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. По её словам, фигуранту вернули его же письма, отправленные два месяца назад разным адресатам.

То есть получается, что письма никуда не ушли, а всё это время лежали у следователя! Я вижу это так: следователь, чтобы от него «отстали», схватил первую попавшуюся кучку писем и отдал Фургалу. Но даже не посмотрел, что это за письма были и от кого, — написала Литвинович на своей странице в социальной сети Facebook.

Она добавила, что Фургалу надоело пребывание в СИЗО и он всем пожелал здоровья и добра. Обвиняемый находится в следственном изоляторе «Лефортово». Накануне Мосгорсуд отказался снимать арест со швейцарских наручных часов ​ и участка земли в Подмосковье в рамках расследования уголовного дела экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей, заявили журналистам в пресс-службе инстанции.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Экс-губернатор Хабаровского края отказывается признавать вину. 25 ноября срок ареста ему продлили до 9 марта 2021 года. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста бывшего губернатора. Фургал находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался, что в СИЗО «Лефортово», где он содержится, нет тренажёрного зала. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.