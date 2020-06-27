Лингвист пояснила, почему в бюллетене по поправкам нет ошибки

https://static.news.ru/photo/79a60374-b800-11ea-ad25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая сообщила, что в бюллетене по поправкам к Конституции РФ, с точки зрения лингвистики, ошибки нет.

В предложении «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» всё написано на русском языке, но использована сокращённая конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией, — привели объяснение лингвиста в РИА Новости.

Она добавила, что подобное упрощение не является ошибкой и «никаких разночтений формулировка не вызывает». Специалист отметила, что «остальное — дело социологов и общественного вкуса».

Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернёмся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее, — процитировали Маргариту Русецкую в агентстве.

Ранее журналисты спросили у пресс-секретаря России Дмитрия Пескова об осведомлённости Кремля по поводу мнения филологов, которые обнаружили ошибку в бюллетенях голосования.

Пресс-секретарь ответил, что уточнит позицию Института русского языка РАН по этому вопросу, писал NEWS.ru ранее.