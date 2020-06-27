LIFE покажет документальный фильм «Бесспорные территории»

https://static.news.ru/photo/c5725cee-b88c-11ea-93ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert A. Walker/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Съёмочная группа информационного портала LIFE сняла документальный фильм о людях, которые живут в тех частях России, которые наши географические соседи хотят сделать своими.

Картину, созданную Артуром Матвеевым и Евгением Панковым, покажет 27 июня в 12:00 информационный сайт LIFE.

Журналисты побывали на таких «спорных территориях» и проехали от Калининграда до Курил, посетив также Ивангород, посёлок Хасан и Крым, и узнали от местных жителей о том, как им живётся в местах с таким статусом их родных земель.

Что касается Курил, то, согласно позиции официального Токио, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать Японии согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Российская сторона не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией и считает, что так как Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. кв. км, общая площадь спорной территории — примерно 200 тыс. кв. км.

Путин в 2018 году предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Предложение азиатским политиком было отвергнуто.

В 2020 году российский лидер заявил, что любой гражданин РФ считает Курилы своей родиной. В Японии после этих слов предположили, что Россия не хочет возвращать острова из-за США. Правительство Японии заявило протест правительству Российской Федерации в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ. Его принадлежность России до сих пор не признают многие страны мира.

Как писал NEWS.ru, Кремль ответил на недовольство Японии исследованиями РФ близ Курил.