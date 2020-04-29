Личный пилот Путина скончался в Москве

https://static.news.ru/photo/11567aa6-8a01-11ea-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Он был пилотом Бориса Ельцина и Владимира Путина. Ему было 73 года.

По словам сына Ярослава, Белодед не отвечал на звонки, после чего тот решил навестить отца. Он обнаружил отца мёртвым в своей квартире, где он проживал один.

Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном лётном отряде «Россия» уже на земле, — передаёт KP.RU слова Ярослава.

Как ранее писал NEWS.ru, от коронавируса во Франции умер один из лидеров Социалистической партии Анри Вебер. Политик, которому было 75 лет, известен больше как один из лидеров студенческого восстания 1968 года, известного как «Красный май».