Лица с симптомами ОРВИ проголосуют о поправках в Конституцию в спецкомнатах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Также Роспотребнадзор допускает возможность проведения голосования в течение нескольких дней. В таком случае комиссии смогут приглашать граждан на участки в определённое время.
Ранее NEWS.ru писал о том, что голосовать на следующих выборах через Интернет предпочли бы лишь 23% российских граждан. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.
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