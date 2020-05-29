Лица с симптомами ОРВИ проголосуют о поправках в Конституцию в спецкомнатах

https://static.news.ru/photo/cd571c00-a18b-11ea-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По данным издания «Коммерсант», в частности, ведомство рекомендовало оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе, разработать схему передвижения граждан во избежание скопления людей и установить санитарные комнаты и помещения — в них смогут проголосовать люди, у которых обнаружат симптомы коронавируса или ОРВИ.

Также Роспотребнадзор допускает возможность проведения голосования в течение нескольких дней. В таком случае комиссии смогут приглашать граждан на участки в определённое время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что голосовать на следующих выборах через Интернет предпочли бы лишь 23% российских граждан. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.