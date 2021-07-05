Яблоко раздора: почему ЛГБТ-движение объявило бойкот сети «ВкусВилл»

Российская сеть «ВкусВилл» удалила c сайта рекламу под заголовком «Рецепты семейного счастья», на которой была изображена женская однополая пара. Опрошенные NEWS.ru представители ЛГБТ-сообщества не поддержали действия компании. Они заявили, что больше не придут за покупками в магазины этой сети. Не в восторге оказались и представители консервативных взглядов. По их мнению, представили «ВкусВилла» используют в рекламе больных людей.

О желании бойкотировать торговую сеть «ВкусВилл» заявила в беседе с NEWS.ru российская феминистка, представительница ЛГБТ-сообщества Белла Рапопорт. Она сообщила, что делать покупки в этих магазинах «больше не будет».

Они сначала сделали статью и фотографию с гомосексуальной парой, а теперь пишут, что это было ошибкой. Якобы не хотят становиться «источником ненависти и раздора». Получается, что в их понимании люди, которые состоят в однополых отношениях, — это ошибка, источник ненависти и раздора. А также все гетеросексуальные люди, которые нас поддерживают, — одна сплошная ошибка. Белла Рапопорт представительница движения ЛГБТ, феминистка, общественный деятель представительница движения ЛГБТ, феминистка, общественный деятель

По мнению феминистки, «ВкусВилл» «не угодил никому», разместив, а потом убрав рекламу. Публикацией остались недовольны и консерваторы. Когда рекламу убрали, возмутилась «прогрессивная часть общества».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые негативно отреагировали на публикацию «ВкусВилла», не являются клиентами магазина, к такому выводу пришёл общественник, ЛГБТ-активист, координатор ЛГБТ-фестиваля Руслан Саволайнен, изучивший реакцию на рекламу в соцсетях. Те, кто посещает торговую сеть постоянно, оказались более толерантными, поэтому решение компании удалить рекламу неправильное, сообщил он NEWS.ru. Заходить в магазины «ВкусВилла» Саволайнен больше не намерен.

Для меня было изначально большой радостью и большим вдохновением то, что магазин решил высказать свою позицию и поддержать уязвимую группу в стране. Но он пошёл на попятную. В России есть множество примеров, когда компании поддерживали ЛГБТ и никаких сложностей не было. Не нужно было идти на поводу у публики. Руслан Саволайнен общественник, ЛГБТ-активист, координатор ЛГБТ-фестиваля общественник, ЛГБТ-активист, координатор ЛГБТ-фестиваля

Представители сети «ВкусВилл» ошиблись, разместив рекламу с изображением однополой семьи, сообщил в беседе с NEWS.ru журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Нельзя рекламировать болезни. Даже если в какой-то момент лекарство от этой болезни ещё не найдено, даже если кто-то пытается утверждать, что это вовсе не болезнь, всё равно её рекламировать нельзя в принципе. Но то, что они отменили рекламу болезни, даёт мне возможность считать, что они сами здоровы. Анатолий Вассерман публицист, журналист и эрудит публицист, журналист и эрудит

Общественный деятель является клиентом магазина — «пару раз покупал там всякую деликатесную экзотику». После отмены негативной рекламы Вассерман продолжит посещать торговую сеть. Он добавил, что российские пользователи поступили правильно, объявив ей бойкот. Тем самым они «поставили „ВкусВилл“ на путь истинный».