«Лето не отступает»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов предсказал летнюю погоду на следующей неделе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели москвичи пожалуются на похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако уже с середины недели температура вновь достигнет показателей в 20 градусов тепла, отметил синоптик.

Экстремально высокие температуры вместе с антициклоном уйдут, и столбики термометра опустятся до 16–19 градусов тепла. Однако уже с середины недели температура вновь достигнет показателей в 20 градусов тепла. Можно сказать, что лето не отступает. При этом давление в ночь на понедельник немного опустится, но даже в наиболее низкой точке оно окажется выше нормы. К концу недели прогнозируется похолодание, на столицу надвигается новый циклон. В итоге от жаркой погоды мы перейдем к умеренно теплой, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что практически вся неделя пройдет без осадков. Возможно, этой осенью Москва перепишет таблицу рекордов по отсутствию дождей, отметил он. По его словам, на сегодняшний день в столице выпало всего 4 мм осадков, что даже меньше, чем в рекордном по сухости 1882 году.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 21 сентября москвичи пережили самую теплую ночь за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он отметил, что минимальная температура на базовой столичной метеостанции составила +16,2 градуса. Такая ночная температура оказалась на два градуса выше климатической нормы в сентябре и соответствует показателям российских черноморских курортов.