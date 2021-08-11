Лесные пожары — предисловие громких отставок

Лесные пожары, превращающиеся в огненные штормы, становятся не только разрушительным фактором в материальном смысле. Не только они катастрофически влияют на состояние глобального климата, о состоянии которого сейчас активно пекутся мировые лидеры. В России с её масштабами лесные пожарища всё чаще влияют на политическую конъюнктуру, на судьбы конкретных политиков, позиции которых ещё вчера казались непоколебимыми.

Всем памятно, как в далеком уже 2010 году, когда от смога нельзя было разглядеть кремлёвские звёзды, буквально сгорел вечный московский мэр. Нет, конечно, у президента Дмитрия Медведева были и другие претензии к самолюбивому Юрию Лужкову. Но формальным предлогом для отставки стала его равнодушная реакция на завоевавший столицу дым. И вместо того чтобы ежедневно облетать на вертолете подмосковные торфяники, Лужков отправился в очередной отпуск. И из него у него оказался только один выход — на пенсию.

Нечто подобное произошло и с губернатором-коммунистом Сергеем Левченко, который также изначально не был фаворитом Кремля. Но катастрофические лесные пожары, дополненные по контрасту ещё и затоплением целых городков, окончательно добили карьеру иркутского губернатора. Видимо, как раз после жёсткого разговора с президентом он подал в отставку. Причём не получил впоследствии даже обещанного кресла сенатора.

Чудом тогда удержался у власти и его сосед по региону. Красноярский губернатор Александр Усс, поведавший, что в мало обжитых зонах Сибири тушить пожары вообще нецелесообразно. Затем он эмоционально благодарил президента за предоставленную помощь в борьбе со стихией.

Александр Усс kremlin.ru

В 2019 году удушливый дым и смог привели к откровенно протестным выступлениям в неформальной сибирской столице — Новосибирске. Ныне дым от лесных пожаров заволакивает Екатеринбург, Салехард. Его зловещий шлейф тянется всё дальше. Недаром даже президент нашёл время облететь выгоревшие лесные участки и целые поселки в Челябинской области. К слову, тамошний глава Алексей Текслер набрал немало очков, продемонстрировав активную реакцию на очередную катастрофу.

Но, как любил повторять один политик прошлых эпох: у каждой катастрофы есть фамилия, имя и отчество. И, видимо, и в этот раз они могут быть громко названы. Мало того, что страна несёт колоссальные убытки, а люди страдают от аллергии и приступов астмы, так и выборы вот-вот нагрянут. А дым явно не повышает настроение миллионов избирателей. Сотни тысяч гектаров выжженного леса — это вам даже не подорожавший борщевой набор.

Айсен Николаев/vk.com

Прежде всего под удар может попасть якутский руководитель Айсен Николаев, поскольку на подведомственной ему территории и находятся нынешние главные очаги лесных пожарищ. Тайга пылает, и пока края огненным смерчам не видно. А ситуация изначально не была взята под контроль. Другое лицо, несущее ответственность за нынешнюю ситуацию — глава Минприроды Александр Козлов, который на фоне зарева выглядит исключительно пассивно, не умея наладить эффективное сотрудничество с регионами.

Понятно, что сейчас, на пике предвыборной кампании, не до кадровых вопросов. Все силы брошены на борьбу с огненной стихией. А вот уже в октябре, когда, как ожидается, пройдут многие перестановки во власти, ряд больших начальников могут оказаться «сгоревшими».