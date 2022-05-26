Лень как двигатель прогресса: молодёжь перестала видеть в безделье проблему Столичные учёные изучили отношение студентов к прокрастинации и выгоранию

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучили отношение своих студентов к лени, безделью и прокрастинации. Авторы социологического исследования пришли к выводу, что в отличие от старших поколений современная молодёжь вовсе не воспринимает эти явления как отрицательные, что может свидетельствовать о некоем мировоззренческом перевороте в обществе. Но на самом деле лень как явление ценили и ранее, о чём напомнили сами участники исследования. О том, на какие мысли навело изучение студенческих сочинений на заданную тему, NEWS.ru рассказал один из организаторов научного практикума, преподаватель МГПУ Павел Лакаев.

«Сигнал о том, что что-то идёт не так»

На протяжении пяти лет вузом проводится конкурс эссе на тему «Между реальностью и виртуальностью: ценности и смыслы поколения XXI века», а также различные исследования в этой области. По словам Лакаева, около года назад команда учёных обнаружила, что «очень часто молодые люди так или иначе говорят о том, что им что-то лень, — они, например, что-то откладывают на потом». К тому же о безделье как о неотъемлемой части повседневности в сентябре 2021 года рассказывали участники адаптационно-психологических тренингов, которые вуз проводил для первокурсников.

В начале пандемии я заметил, что изменилось отношение к лени и безделью. Когда все оказались на самоизоляции, нам пришлось учиться самостоятельно организовывать рабочий процесс, отделять его от отдыха. Интересно было пообщаться со студентами, узнать в письменной форме их мнение о том, что такое лень. Порадовало, что из 160 работ только в нескольких говорилось о безделье в негативном ключе, что Обломов — отрицательный герой, а надо только трудиться, стараться, не жалеть себя. Лень теперь — не что-то отрицательное. Лень и прокрастинация стали их спутниками, и мы не воспринимаем эти явления как какую-то проблему, которая чему-то мешает. Наоборот, это интересное философско-социологическое явление, которое стало предметом разговоров и рефлексии, — рассказал Лакаев.

Он подчеркнул, что в отличие от предыдущих поколений для современных студентов лень и прокрастинация — это не что-то отрицательное, а некий сигнал о том, что, например, не нравится предмет или преподаватель, если человек устал, немного запутался и ему нужно сменить профиль.

Павел Лакаев, преподаватель МГПУ mgpu.ru

Павел Лакаев также отметил, что современный студент находится во фрустрации и «немного потерян» из-за того, что у него появилось больше выбора. Например, молодой человек может решить «перед зачётом сходить с девушкой в кино или пойти работать айтишником, либо подметать дворы».

Выбор настолько огромен, что он является одной из причин лени и прокрастинации — человек не может взять и собрать себя. А в представлении преподавателя образование перестаёт быть механизмом передачи знаний. Современный преподаватель немного направляет, являясь своего рода модератором, — продолжил Павел Лакаев.

Также он обратил внимание, что в большинстве эссе, на основе которых производилось исследование, так или иначе «проскальзывает главная мысль — забота о себе». По словам преподавателя, современные студенты «больше заботятся о себе и думают о своём ментальном, психологическом и физическом здоровье, пытаясь найти баланс между работой, отдыхом и учёбой». Они, по мнению Лакаева, «не хотят во что-то погружаться с головой, потому что, по их мнению, это чаще всего ведёт к выгоранию».

Эта тема стала довольно популярной, и она изучается. О выгорании сегодня говорят и в подкастах, и в публикациях СМИ, и в научных журналах, и в книгах и так далее. Если раньше были условные клише и стереотипы о том, что надо трудиться, а отдыхать, условно, по субботам и воскресеньям, то сейчас эти стереотипы разрушаются. Лениться нужно, может быть, даже иногда больше, чем работать, потому что если раньше лень была защитой от неинтересной и скучной деятельности, то сегодня это сигнал о том, что что-то идёт не так, — резюмировал исследователь.

mgpu.ru

Привет от Малевича

В мыслях студентов, изложенных в сочинениях, прослеживается общая мысль: уметь ничего не делать и отдыхать — это талант. Вот как описывает свой вечер и ощущения от количества предстоящих задач одна из участниц исследования Мария Топорикова:

Мне неспокойно. До дрожи в пальцах и сбившегося дыхания. Отчего бы это? Быстро вспоминаю: ну конечно, задача, которую я не решила. Чёртова презентация, будь она проклята. Откладываю книгу, снова сажусь за стол, открываю PowerPoint (компьютерная программа для составления презентаций. — NEWS.ru). Даже пишу заголовок, но... Бью по столу кулаком. На глаза наворачиваются слёзы. От обиды. От злости на себя. <...> Часто ли вы сталкиваетесь с этим? С тревогой оттого, что над душой, кажется, что-то нависло. Что-то очень тяжёлое и противное. Будто на плечах — мёртвый груз, который с каждой секундой давит сильнее, и если не начать делать то, что должно, рано или поздно обязательно раздавит в лепёшку.

Другая участница исследования, Анна Анисимова, в своём эссе отметила, что прокрастинация стала неотъемлемой частью не только её жизни, но и жизни многих людей, особенно студентов, выросших в эпоху информатизации:

Она стала для нас способом самообразования, саморазвития, самопознания, тем, чего от явления, порицаемого многими, никто не ожидал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одна студентка МГПУ, Екатерина Недумова, написала, что лень — это двигатель прогресса, причём она оспорила утверждение о том, что так считает только современная молодёжь. В качестве примера девушка привела цитату художника-супрематиста Казимира Малевича из написанной им в 1921 году книги с говорящим названием «Лень как действительная истина человечества»:

Всё живое стремится к лени. С другой стороны, лень является главным побудителем к труду, так как только через труд возможно достигнуть её. Так что очевидно, что человек попал под какое-то проклятие в виде труда, как будто бы раньше находился всегда в состоянии лени.

Также студентка пришла к выводу, что лень и скука приводят человека к познанию окружающей действительности. По её мнению, «скука завлекает наше мышление в игру, приводит к внутреннему общению с собой, а лень побуждает трудиться и учиться». Но чтобы это осуществить, пишет Екатерина Недумова, человек «должен иметь интересы, любимые места, куда он мог бы „улетать“ от скуки, живой ум, рисующий картины и создающий чертежи разнообразных устройств, которые потом становятся изобретениями века».