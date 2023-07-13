Легализация марихуаны на Украине: к чему приведет, где она уже разрешена Президент Украины Владимир Зеленский ранее поддержал эту инициативу, а теперь законопроект одобрили в первом чтении в Раде

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Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о легализации препаратов на основе медицинского каннабиса (марихуаны). NEWS.ru узнал подробности и выяснил, в каких странах каннабис сейчас легализован.

В чем суть законопроекта Рады о марихуане

Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, в первом чтении законопроект поддержали 268 украинских парламентариев, проголосовали против — 17, воздержались — 11, не участвовали в голосовании — 45 человек.

Министерство здравоохранения Украины также выступило за легализацию каннабиса. Это означает, что растение, его смолу, экстракт и настойки, а также тетрагидроканабинол (наркотическое вещество, содержащееся в каннабисе. — NEWS.ru) будут использовать в медицинских, промышленных, научных и научно-технических целях.

Если закон примут, Национальная полиция будет контролировать легальный оборот марихуаны. Помимо этого, в стране создадут реестр медицинских препаратов на основе каннабиса, которые можно будет приобрести только по рецепту. Содержание тетрагидроканабинола в медицинской марихуане нужно будет подтверждать в государственных лабораториях МВД или Минздрава Украины.

Одним из сторонников легализации медицинской марихуаны стал украинский президент Владимир Зеленский. В конце июня, выступая в Верховной Раде, он отметил, что Киев должен создать «сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации».

«Все мировые практики, какими бы сложными или необычными они ни казались, должны быть применены в Украине, чтобы всем гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны», — сказал Зеленский.

В июле 2021-го Верховная Рада отклонила инициативу о легализации медицинского каннабиса, летом прошлого года также ее не рассматривала. Лишь в июле 2023-го законопроект прошел первое чтение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят о легализации марихуаны на Украине: «за» и «против»

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступает против легализации марихуаны. В беседе с NEWS.ru он заявил, что легализация каннабиса украинскими властями грозит превращением соседней страны во «второй Афганистан».

По мнению Онищенко, в России легализация марихуаны невозможна.

«Еще 10 лет назад через Всемирную организацию здравоохранения пытались протащить законопроект о легализации легких наркотиков в составе ряда лекарств в минимальных дозах. Я еще тогда категорически возражал против этой идеи, у нас и без того высокий уровень наркомании. Мы не можем контролировать ситуацию и избавиться от того трафика, который идет через Афганистан. При легализации ситуация усугубится, поэтому это просто невозможно. Сейчас мы прекрасно обходимся без марихуаны и в дальнейшем сможем», — уверен Онищенко.

Доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины учебно-научного центра МВТУ им. Баумана Елена Масленникова напомнила, что лекарства на основе марихуаны «используют во многих странах, были прецеденты и в России», но это можно делать лишь «по решению комиссии в медицинских учреждениях».

«Чаще всего эти лекарства применяются для лечения онкобольных, болезни Паркинсона, для обезболивающего и седативного эффекта. Вред такие лекарства могут принести, если их употребляют бесконтрольно и не по назначению. Марихуана считается легким наркотиком, после нее можно перейти на более тяжелые, так как у человека перестает вырабатываться эндорфин — защитное вещество, и в итоге у человека может появиться зависимость», — подчеркнула Масленникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные ученые при этом утверждают, что легализация марихуаны приводит к снижению преступности в стране (такие исследования проводились в США и Канаде. — NEWS.ru).

В России, как отмечает адвокат Александр Пиховкин, тюрьмы и колонии переполнены осужденными по «наркотическим» статьям УК РФ. По его мнению, легализация марихуаны — это «палка о двух концах».

«Правительство принимает во внимание, что, как с алкоголем, допущение любой доли промилле в известных условиях дает „разрешение“ на неконтролируемое потребление. Соответственно, легализация [каннабиса] — это, с одной стороны, проявление гуманизма. А с другой — в развивающихся обществах такое разрешение может принять неконтролируемый характер», — рассказал Пиховкин NEWS.ru.

В каких странах легализована марихуана

В полном объеме марихуана легализована только на территориях Уругвая и Канады. В этих странах приобретать, хранить и использовать вещества с содержанием каннабиса, в том числе в медицинских целях, могут все граждане старше 18 лет.

Частичное использование каннабиса разрешено в 35 странах: Австралии, Австрии, Аргентине, Белизе, Бельгии, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венесуэле, Гане, Германии, Греции, Грузии, Индии, Испании, Камбодже, Кипре, Колумбии, Люксембурге, Мальте, Мексике, Непале, Нидерландах, Норвегии, Парагвае, Португалии, Руанде, Словении, США, Тринидаде и Тобаго, Хорватии, Чехии, Чили, Эквадоре и Ямайке.

В 19 странах разрешено использование марихуаны только в медицинских целях. В этот список входят Дания, Замбия, Зимбабве, Израиль, Италия, Лесото, Ливан, Македония, Марокко, Новая Зеландия, Панама, Перу, Польша, Россия, Руанда, Таиланд, Турция, Финляндия и Швейцария.

Фото: shutterstock.com

Разрешена ли марихуана в России

По действующему законодательству, марихуана в РФ относится к I списку запрещенных веществ, которые изъяты из гражданского оборота без исключений. Правоохранительные органы заведут уголовное дело по одной из статей за сбыт, приобретение, хранение, перевозку, выращивание, переработку без цели сбыта каннабиса.

С 2013 года установлен минимальный порог (значительный размер) для марихуаны — это 6 граммов для каннабиса и 2 грамма для гашиша. Лица, которые занимаются производством, сбытом и пересылкой наркотических веществ, а также склоняют к употреблению других, подлежат уголовной ответственности (ст. 228-233 УК РФ).

Употребление марихуаны и других запрещенных в РФ наркотических веществ без назначения врача, а также культивирование более 20 растений конопли наказывается штрафом или административным арестом (ст. 6.9 и 10.5.1 КоАП).

Наркотики вредят вашему здоровью.

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