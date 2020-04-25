Лечащаяся от коронавируса россиянка рассказала о его коварстве

https://static.news.ru/photo/956c97d0-873b-11ea-9886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заражённая коронавирусом жительница Одинцовского района Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о своём лечении и коварстве COVID-19. По её словам, сначала она вылечилась от пневмонии.

Врачи провели компьютерную томографию (КТ), которая не нашла следов COVID-19. Женщину выписали, но спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось, сообщает телеканал «360».

Новая КТ показала наличие в организме коронавируса, однако тест, который сделал врач скорой помощи, дал отрицательный результат. Щепитина жаловалась на пропавшее обоняние и высокую температуру — около 38 градусов.

В этот раз было чувство, что я не выкарабкаюсь. Такое чувство безысходности, что я могу не вылечиться. Хотя раньше переносила много разных болезней, но такого ощущения не было, — вспоминает жительница Подмосковья.

Её поместили в реанимацию. Спустя четверо суток состояние улучшилось. Сейчас Щепитина может долго обходиться без дополнительного кислорода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инструктор по дайвингу Александр Саломасов оказался одним из первых пациентов НИИ им. Склифосовского, которых госпитализировали с COVID-19. До этого он неделю лечился дома, не зная, что заразился коронавирусом. Работой врачей 35-летний пациент остался доволен. По его словам, больные постоянно были под их присмотром, приходили даже «врачи других направлений, разные заведующие».