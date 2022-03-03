Лавров: Россия сможет развиваться при «железном занавесе»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al-Jazeera заявил, что, если западные страны решат «опустить железный занавес», Россия сможет найти возможности для развития. Лавров напомнил, что в 1946 году, «железный занавес» уже опускал премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

Всем понятно, что строить «железный занавес» — это удел тех, кто мыслит прежними категориями: категориями колониализма, неоколониализма. Конечно, особенно для британцев, такие категории вызывают ностальгические ощущения. Но я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать, — сказал он.

Лавров также отметил, что не существует таких механизмов, которые могли бы лишить Россию места в Совете Безопасности ООН.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэра заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Как подчеркнул Ле Мэр, санкции ЕС разрушат экономику России, они будут применяться до тех пор, пока Москва не вернётся к «лучшим намерениям» относительно Украины.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что агрессивные действия Евросоюза против России носят ультраконцентрированный характер. Подобные действия присутствовали и ранее, но сейчас «маски сняты», отметил он. Пресс-секретарь также отметил, что пока есть гиперэмоциональная реакция потребителей на рост цен, но это первая реакция.