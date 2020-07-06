Лахова отказалась комментировать ситуацию вокруг мороженого «Радуга»

https://static.news.ru/photo/1724a2ae-bf77-11ea-ae6a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Лахова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом «Радуга», поскольку вокруг её слов уже накрутили «чёрт-те что». Ранее она пожаловалась президенту Владимиру Путину на косвенное влияния цветов обёртки мороженого на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

Мы уже откомментировали, мы даём только рекламу им. Нет, я не буду комментировать. Я сегодня ещё раз включила, думаю, — какой интерес, каждый бьётся за свой рейтинг, я имею ввиду СМИ, и ищет чего-то, чтобы вот как-то преподнести, чтобы привлечь внимание. Каждый взял и начал крутить черт-те что, — сказала РИА Новости Лахова.

Также Лахова отметила, что дело не только в мороженом, а в том, что радуга «у нас везде и во всём» — это замечательный символ, подчеркнула она.