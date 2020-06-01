Кузнецова предложила отвязать льготы семьям с детьми от места регистрации

https://static.news.ru/photo/bcbe15b0-a41a-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

Свою инициативу она высказала во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Кузнецова подчеркнула, что порядок предоставления поддержки необходимо совершенствовать, сообщает ТАСС.

В силу ряда нормативных документов дети-инвалиды, в особенности сироты, проживающие в регионах, на основании временной регистрации не могут получить, например, технические средства реабилитации по месту фактического пребывания, — отметила омбудсмен в качестве примера.

Она добавила, что в подобную ловушку попадают многодетные семьи, родители в которых зарегистрированы в различных субъектах или в разных муниципальных образованиях.

Ранее NEWS.ru писал, что общественники, представляющие интересы многодетных семей, попросили власти ввести дополнительные меры финансовой поддержки. Они отметили, что в период борьбы с коронавирусом государство тратит колоссальные средства на развитие высоких технологий и цифровизацию, тогда как многие россияне остаются без средств к существованию.