Курс на национализацию: к чему приведет уход Danone из России Замдиректора Молочного союза Рыбин: Danone сохранит производственные мощности

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Планы компании Danone отказаться от своего бизнеса в России связаны с продолжением в стране курса на национализацию, аналогичные события в этом году произошли с брендами Valio и Tetra Pak, заявил NEWS.ru заместитель директора Молочного союза России Александр Рыбин. По его словам, активы Danone передадут российскому менеджменту, но компания сохранит свои мощности.

У Danone крупные федеральные торговые марки с иностранным капиталом, но сейчас делается упор на внутренние ресурсы и национальную промышленность. Насколько мы понимаем, Danone не закрывает производство в России, у них огромная линейка, федеральный бренд. Это как в случае с Valio и Tetra Pak, которые работают на тех же площадках под российским менеджментом. Конечно, влияние на рынок у Danone было, но свои мощности компания не закроет. Об уходе с рынка и дефиците продукции речь не идет, — сказал Рыбин.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что планы Danone по передаче контроля над бизнесом в России не отразятся на потребителе. По его словам, рабочие места сохранены, а бесперебойные поставки продукции продолжаются.

Французская компания Danone объявила о запуске процесса передачи контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. После закрытия сделка, одобренная регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России. В результате может быть списано до €1 млрд.

Ранее подобным образом с российского рынка ушел финский производитель кофе Paulig Group. Компания передала местный актив топ-менеджеру организации-конкурента Milagro. Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не были включены в сделку.