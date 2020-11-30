Кудрин: кабмин не выполняет обязательство по обеспечению жильём сирот

https://static.news.ru/photo/0b12c86a-333f-11eb-a820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей заявил, что российское правительство в крупных масштабах не исполняет обязательство по обеспечению жильём детей-сирот.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Совета Федерации. Согласно приведённым Кудриным данным, в очереди на получения жилья в настоящее время стоят 193 тысячи сирот.

В год предоставляется от 25 тысяч до 28 тысяч квартир, но очередь прирастает быстрее, — резюмировал глава Счётной палаты.

Кудрин заявил, что ежегодно на обеспечение сирот жильём тратится около 39 млрд рублей, но «чтобы очередь не росла», нужно в два раза больше средств. На полное решение вопроса потребуется 264 млрд рублей.

Глава Счётной палаты отметил, что решение проблемы частично лежит на региональных властях. При этом в некоторых субъектах социальное жильё не строится, а необходимость в нём есть. Из-за этого дети-сироты могут получить новые квартиры и дома только по решению суда.

Это социальное обязательство, которое правительство крупномасштабно не исполняет. Это один из самых больших нефинансируемых мандатов. И, видимо, нужно и деньги добавлять, и чётче определять правила, по которым дети-сироты могут получать жильё, поскольку действительно 75% всех стоящих на очереди — это так называемое социальное сиротство, — рассказал Кудрин.

В ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обеспечением жильём сирот займутся профильные структуры, которые работают в сфере строительства. До 2024 года власти страны создадут единую модель подчинённости организаций для детей-сирот и региональных органов опеки и попечительства. По словам вице-премьера, законодательство не в полной мере определяет структуру и полномочия органов опеки, а решения, принятые в регионах, часто носят разнонаправленный характер.

Как передавал NEWS.ru, российское правительство в сентябре выделило дополнительные 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот. Субсидии предназначены 10 регионам с непростой экономической ситуацией. Средства получат Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика.