Кубань стала самым популярным направлением по программе кешбэка

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Большинство приобретённых туров в первые дни работы программы кешбэка в туристической отрасли РФ приходятся на приморские направления с заездом в период с 1 октября до 20 декабря.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные туроператоров. Самым популярным туристическим направлением с кешбэком стал Краснодарский край. Так, около 50% туров, проданных в рамках программы компанией «Алеан», приходятся на Кубань. Ещё 20% клиентов фирмы выбрали Крым. Среди оставшихся 30% преобладают поездки в санатории Минеральных Вод, в Калининградскую область и в Алтайский край. Сумма среднего чека покупки в «Алеан» равна 50 тысячам рублей, более 90% всех туров — с заездом после 1 октября.

У туроператора TUI половина всех купленных с кешбэком путёвок также относятся к Кубани. Кроме того, в компании отмечают интерес к экскурсионным поездкам на Байкал с вылетом в сентябре на регулярной перевозке, турам в Карелию, на Сахалин, в Санкт-Петербург.

Больше половины проданных после 21 августа туров с возможностью возврата средств компанией «Дельфин» также приходятся на южные приморские курорты с заездом после 1 октября. Другая часть проданных в рамках программы поездок — это городские и экскурсионные программы с заездом в ближайшее время, среди направлений выделяется Санкт-Петербург.

Как писал NEWS.ru, экспериментальная программа кешбэка в туротрасли стартовала 21 августа и продлится до 28 августа. Для возврата средств в большинство регионов можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (вернуться домой нужно не позднее 31 декабря), но для наиболее востребованных направлений требования жёстче — кешбэк получат только те, кто приедет из путешествия после 1 октября. В частности, это касается Краснодарского края, Крыма, Алтая, Ставрополья и Калининградской области. На программу выделено 15 млрд рублей, она должна принести в туристическую сферу не менее 103,75 млрд рублей.