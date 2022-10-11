Крупный производитель обуви начал массовый выпуск берцев для участников СВО «Юничел» увеличил производство берцев для участников СВО из-за повышенного спроса

Фото: unichel/vk.com

Крупный российская обувная фабрика «Юничел» увеличила производство берцев для участников специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал Mash. Данные меры связаны с резко увеличившимся спросом на обувь со стороны Министерства обороны России. В компании подчеркнули, что с каждой новой неделей спрос только повышается.

Как утверждают авторы портала, Минобороны попросило у обувных фабрик предоставить берцы в больших объемах на время проведения военной операции. Представители «Юничел» откликнулись на призыв ведомства и передали всю имеющуюся обувь, пригодную для несения военной службы. Однако Минобороны продолжило заказывать берцы у компании.

С каждой новой неделей спрос растет. Сначала заказчик просил 400 пар, а через две недели уже 7000 — чтобы точно хватило всем. Берцы нужны так сильно и срочно, что Минобороны даже закрыло глаза на небольшие отличия от военного ГОСТа, — говорится в публикации.

Жительница Смоленской области ранее сообщила, что ее мобилизованному двоюродному брату в воинской части выдали только форму, спальный мешок, противогаз и котелок, а остальные необходимые для службы вещи предложили купить за свой счёт. По ее словам, на экипировку семье пришлось выложить 15–20 тысяч рублей. Женщина уточнила, что многие семьи просто не могут найти такую сумму за три-четыре дня.

Между тем военторги сообщили об ажиотажном спросе на армейские товары. Закупленная в ходе ажиотажного спроса солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом остается невостребованной самими солдатами.