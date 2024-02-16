Крупнейшие СМИ мира начали сообщать о смерти Навального Телеканал Sky News прервал эфир и сообщил о смерти Алексея Навального

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Навальный

Телеканал Sky News прервал эфир, чтобы сообщить о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Также новости о кончине Навального публикуют BBC, Reuters, AFP, Bloomberg и другие крупнейшие медиа.

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии <...>. Агентства пишут, что он был годами в колонии и сейчас умер, — сообщил ведущий.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил, что Навальный мог страдать нарушением свертываемости крови из-за поврежденной в результате предполагаемого отравления печени. Он не исключил, что на фоне первого недуга у оппозиционера начались проблемы с печенью, которые привели к образованию оторвавшегося тромба.