«Кровавый хохмач»: военэксперт о речи Зеленского про «победу» над Россией Военэксперт Дандыкин: Зеленский пожалеет о словах про «добивание» ВМФ России

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет о сказанных словах про «добивание» ВМФ России в Черном море, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Собеседник отметил, что Зеленскому остается только врать о ВС РФ ради получения помощи от США. Дандыкин также назвал лидера государства «кровавым хохмачом».

А что ему остается делать? Он же приехал в США просить ATACMS, деньги, того-другого, выпросил $200 млн, поэтому врет как сивый мерин. Зеленский забыл про Артемовск, про ситуацию под Купянском, Авдеевкой, в Марьинке и Работино. Почему он не сказал о пленных ВСУ, о потерях ВСУ? Он массированно вбрасывает дезу, он выдумщик, хохмач, это его профессия. Только Зеленский — кровавый хохмач, — добавил Дандыкин.

В ходе визита в США Зеленский заявил Fox News, что российским войскам «не удалось занять ни одного украинского поселка» в течение года. При этом в мае Минобороны РФ сообщало о взятии города Артемовска, в конце ноября — об установлении контроля над поселком Артемовское в ДНР.

При этом в мае Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артемовска в ДНР. А на днях военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули свои позиции под населенным пунктом. Военные корреспонденты уточнили, что причиной отступления стали большие потери, которые понесла бригада в ходе боев с российской армией.