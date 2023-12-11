Штурмовики «Азова» покинули позиции под Артемовском «РВ»: бойцы «Азова» покинули позиции под Артемовском из-за больших потерь

Фото: МО Украины

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули позиции под Артемовском в ДНР, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, причиной отступления стали большие потери, которые понесла бригада в ходе боев с российской армией.

Источники канала утверждают, что штурмовая бригада была выведена в тыл для восстановления и пополнения личного состава. Также предполагается, что командование ВСУ может усилить подразделение, сделав его «более технологичным». Отмечается, что сейчас российская армия продолжает наступление на Артемовском направлении.

Как сообщалось ранее, пилоты российского Су-34 совершили успешную операцию по поражению живой силы противника на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, полет осуществлялся на высоте 11 тысяч метров, все цели, поставленные командованием, были достигнуты. Кроме того, к выполнению боевых задач были привлечены экипажи штурмовиков Су-25. Они нанесли удары по замаскированным позициям украинской армии на Донецком направлении.