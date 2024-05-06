Критикуемый за поддержу ВСУ бард Никитин не выступит на концерте в Москве DS: бард Никитин заявил об отмене концерта в Московском центре авторской песни

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Никитин

Бард Сергей Никитин, который раскритиковал проведение СВО на Украине и покинул Россию, заявил, что его юбилейный концерт в Московском центре авторской песни отменен, пишет Telegram-канал Daily Storm. Музыкант отказался приводить подробности того, с чем связана отмена мероприятия. Выступление в честь 80-летие артиста планировалось на 13 июня в Москве.

Спасибо за обращение, мы никаких комментариев никому не даем. <...> Достоверно, что прилет в Москву отменен и 13 июня меня не будет. Всего хорошего, — сказал музыкант.

Ранее Никитин вместе со своей супругой Татьяной ответили на обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины. По их словам, данная информация — «злонамеренная ложь и клевета». Барды подчеркнули, что они отказались от участия в фестивале в Черногории, чтобы снять у своих слушателей все сомнения.

В начале мая сообщалось, что Сергея и Татьяну Никитиных обвинили в исполнении песен без разрешения авторов текстов. В ответ на эти обвинения барды отказались от участия в фестивале «Возраст счастья» в Черногории, который запланирован на конец мая. Патриотка России, поэтесса Юнна Мориц поручила адвокатам предпринять необходимые юридические действия, чтобы песни на ее стихи не исполнялись этим дуэтом.