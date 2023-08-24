Криминалист рассказал, как скоро смогут опознать тело Пригожина Криминалист Игнатов: опознать тело Пригожина смогут через пять дней по ДНК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Криминалист Михаил Игнатов в комментарии NEWS.ru предположил, что тело Евгения Пригожина смогут опознать лишь с помощью ДНК-теста, поскольку найденные останки сильно обгорели из-за пожара после крушения самолета. Для этого придется привлечь родственников бизнесмена, которые предоставят свой материал, чтобы провести анализ.

Когда есть примерное понимание, кто является погибшим, то с помощью родственников проводится тест ДНК. В случае совпадения ДНК свыше 95% личность подтверждают. Если нет, то тело считается неопознанным. Сейчас подобные технологии выросли, и на проведение теста требуется меньше времени. Результат будет примерно через 4-5 дней, не раньше, — пояснил Игнатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тело Пригожина смогли предположительно опознать по отсутствующей фаланге пальца. Потерял он часть пальца во время отбытия срока в колонии.

О том, что в Тверской области упал самолет, на котором числился пассажиром бизнесмен Евгений Пригожин, стало известно 23 августа. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Кроме командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и Пригожина, в списке пассажиров числились замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.