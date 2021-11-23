«Крик медицинского сообщества»: в ГД оценили письмо врачей к антиваксерам

Обращение глав больниц к известным противникам вакцинации стало уже, по сути, криком медицинского сообщества, направленного на тех публичных людей, которые могли бы, наоборот, призывать делать прививки. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Правильно, что они это письмо инициировали. Фактически это такой уже крик медицинского сообщества, направленный на тех людей, которые действительно могли бы, наоборот, агитировать за вакцинацию и показывать на своём примере. Но у них другое мнение, — сказал депутат.

Леонов подчеркнул, что мнение публичных личностей распространяется на огромное количество людей, потому что они социально активные, у них есть соцсети, они дают интервью. К примеру, по его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не носят маски. Также он не видел в заде заседаний Госдумы в маске и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Таким образом, они ещё и своим примером показывают пренебрежительное отношение к тем ограничительным мероприятиям, которые распространяются на всю территорию российского государства, считает депутат.

Как пояснил парламентарий, имея определённый авторитет у некоторых групп людей, публичные противники вакцинации своими действиями побуждают россиян точно так же пренебрежительно относиться к санитарным ограничениям.

Поэтому главным врачам, которые каждый день сталкиваются со смертью, страданиями и болью пациентов, ничего не остаётся делать, как уже фактически идти в публичные пространства и открытыми письмами призывать всё-таки изменить их позицию, — заключил Леонов.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения. В открытом письме они пригласили антиваксеров своими глазами увидеть морги и «красные зоны». Обращение адресовано как к простым гражданам, так и к публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.