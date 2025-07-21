Креветки с треской мешаю — и на сковороду: обалденные котлетки готовы

Нежные котлеты из морепродуктов с ароматными специями — отличный вариант легкого и вкусного ужина. Готовятся просто и быстро, сочетают в себе пользу рыбы и креветок.

Ингредиенты:

креветки — 150–250 г;

треска — 400–500 г;

лук — 1–2 шт.;

панировочные сухари — 3–4 ст. л.;

сливки жирные — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте вареные креветки. Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте фарш из трески, креветки и лук. Добавьте яйцо, специи, панировочные сухари, сливки и зелень. Хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон. Переложите котлеты в форму и томите в духовке при 185°C 25 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.