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21 июля 2025 в 16:05

Креветки с треской мешаю — и на сковороду: обалденные котлетки готовы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные котлеты из морепродуктов с ароматными специями — отличный вариант легкого и вкусного ужина. Готовятся просто и быстро, сочетают в себе пользу рыбы и креветок.

Ингредиенты:

  • креветки — 150–250 г;
  • треска — 400–500 г;
  • лук — 1–2 шт.;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • сливки жирные — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте вареные креветки.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
  3. Смешайте фарш из трески, креветки и лук.
  4. Добавьте яйцо, специи, панировочные сухари, сливки и зелень. Хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон.
  6. Переложите котлеты в форму и томите в духовке при 185°C 25 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

еда
рецепты
котлеты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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