Креветки с треской мешаю — и на сковороду: обалденные котлетки готовы

Нежные котлеты из морепродуктов с ароматными специями — отличный вариант легкого и вкусного ужина. Готовятся просто и быстро, сочетают в себе пользу рыбы и креветок.
Ингредиенты:
- креветки — 150–250 г;
- треска — 400–500 г;
- лук — 1–2 шт.;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
- сливки жирные — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте вареные креветки.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
- Смешайте фарш из трески, креветки и лук.
- Добавьте яйцо, специи, панировочные сухари, сливки и зелень. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон.
- Переложите котлеты в форму и томите в духовке при 185°C 25 минут.
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