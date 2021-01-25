Кремлёвскую ёлку превратят в серию эксклюзивных часов для врачей

https://static.news.ru/photo/52198f3e-5eee-11eb-a60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серию часов со словами благодарности медикам, работавшим в период пандемии COVID-19, сделают из кремлёвской новогодней ёлки после её демонтажа.

Об этом член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал РИА Новости. Эколог призвал руководителей регионов предоставить перечень медицинских учреждений, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

В 2021 году проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки» будет посвящён подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам. Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения, — отметил Усманов.

Также из веток главной новогодней ёлки страны сделают значки, которые вручат участникам просветительского проекта «Разделяй и умножай». Часть хвои передадут в Московский зоопарк, где её используют для обогащения среды обитания животных и для оформления вольеров.

Всероссийское общество охраны природы реализует проект «Вторая жизнь кремлёвской новогодней ёлки» с 2015 года при поддержке Управления делами президента РФ. В 2020 году из дерева также сделали серию часов. Один такой хронометр висит в Кремле, другой — в главном управлении ФСБ. Третьи часы пока не обрели хозяина.

Ранее психолог Юлия Челышева порекомендовала убирать ёлки и новогодний декор постепенно, передавал NEWS.ru. По мнению специалиста, быстро выходить из состояния праздника нельзя, резкий переход к будням может быть весьма болезненным. И лучше этот процесс растянуть до конца января. Также эксперт считает хорошим вариантом привлечение всех домашних к снятию новогодних украшений — это может стать доброй семейной традицией.