Кремлёвскую ёлку превратят в серию эксклюзивных часов для врачей

Серию часов со словами благодарности медикам, работавшим в период пандемии COVID-19, сделают из кремлёвской новогодней ёлки после её демонтажа.
Об этом член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов
В 2021 году проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки» будет посвящён подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам. Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения, — отметил Усманов.
Также из веток главной новогодней ёлки страны сделают значки, которые вручат участникам просветительского проекта «Разделяй и умножай». Часть хвои передадут в Московский зоопарк, где её используют для обогащения среды обитания животных и для оформления вольеров.
Всероссийское общество охраны природы реализует проект «Вторая жизнь кремлёвской новогодней ёлки» с 2015 года при поддержке Управления делами президента РФ. В 2020 году из дерева также сделали серию часов. Один такой хронометр висит в Кремле, другой — в главном управлении ФСБ. Третьи часы пока не обрели хозяина.
Ранее психолог Юлия Челышева порекомендовала убирать ёлки и новогодний декор постепенно, передавал NEWS.ru. По мнению специалиста, быстро выходить из состояния праздника нельзя, резкий переход к будням может быть весьма болезненным. И лучше этот процесс растянуть до конца января. Также эксперт считает хорошим вариантом привлечение всех домашних к снятию новогодних украшений — это может стать доброй семейной традицией.