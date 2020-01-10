https://static.news.ru/photo/6edba430-33ee-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa

Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева порекомендовала убирать новогодний декор в коробки и на антресоли постепенно.

По мнению специалиста, быстро выходить из состояния праздника нельзя, резкий переход к будням может быть весьма болезненным. И лучше этот процесс растянуть до конца января, передаёт АГН «Москва».

Можно убирать украшения не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Например — сегодня сняли мишуру, завтра выключили гирлянды, послезавтра убрали праздничные плакаты, а через неделю уже и вынесли ёлку, — предложила Челышева.

Также психолог считает хорошим вариантом привлечение всех домашних к снятию новогодних украшений — это может стать доброй семейной традицией.

Как писал NEWS.ru ранее, психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление. Во многом, по мнению психиатра, это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия. Если поставленные цели кажутся недостижимыми, то врач советует разбить их на небольшие части и понять, как добиться задуманного