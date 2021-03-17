Кремль высказался насчёт претензий полка Кадырова к «Новой газете»

https://static.news.ru/photo/bdbc59c4-87d4-11eb-b38b-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/youtube.com

Полку имени Кадырова в случае претензий к «Новой газете» следует обращаться в суд, а не к российскому президенту Владимиру Путину. Так в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Владимиру Путину с призывом наказать «Новую газету», опубликовавшую материал о массовых расправах в Чеченской Республике.

Претензии бойцов вызваны расследованием «Новой газеты». В материале рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийстве как минимум 13 граждан.

Комментируя обращение бойцов к Путину, Песков сказал, что оно, конечно, направлено не по адресу.

Если речь идёт о публикации и, по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации представлена искажённая информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков напомнил, что понятия «информационная война», которым оперируют авторы обращения, в юриспруденции не существует. Однако есть понятие «клевета». Также существуют возможности через суд опротестовать сведения, которые публикует издание.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность».