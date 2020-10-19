Кремль считает пандемию COVID-19 беспрецедентным вызовом

https://static.news.ru/photo/576bf878-11fa-11eb-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для нашей страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сложившаяся ситуация представляет особую сложность, прежде всего, для экономики. И это касается не только России, но и всего мира.

Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом. Пандемия, помимо угрозы здоровью людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики. Каждая страна сталкивается с ее последствиями в отношении своей национальной экономики, — считает представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что правительство и руководство страны работает для того, чтобы удар по российской экономике был как можно менее ощутимым. И именно от этого зависит то, насколько эффективно получится минимизировать последствия такого вызова для экономики. По словам Пескова, каждая страна самостоятельно разрабатывает и реализует свои антикризисные планы.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года. С тех пор в России было выявлено почти 1,5 млн заболевших, из них более миллиона человек выздоровело, однако было также зафиксировано свыше 24 тысяч смертельных исходов.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 15 982 случая заражения коронавирусом, из них 5 376 — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что уже в декабре-январе начнутся массовые вакцинации граждан.